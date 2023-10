Calcio, è di nuovo tempo di Coppa Italia per le locali

Andata degli ottavi di finale di Coppa Italia di Eccellenza per Civitavecchia e Ladispoli, entrambe in campo domani alle 15.30 sul proprio campo. I nerazzurri di Scudieri, reduci dal buon pareggio di Rieti, ospitano al Tamagnini l’Aurelia Antica già affrontata meno di un mese fa, con risultato finale di 1-1. Domani sarà un’altra gara e i civitavecchiesi vogliono vincere per mettere in discesa la qualificazione al turno successivo. Stesso obiettivo per i rossoblù di Puccica, reduci dal ko casalingo con il Valmontone, che all’Angelo Sale ricevono la visita del Campus Eur. Anche in questo caso si tratta di due formazioni che in questa stagione si sono affrontate in campionato con un pareggio finale. Decisamente diverso finora il bilancio delle due compagini: da una parte il Ladispoli che ha 4 punti ed è penultimo, dall’altra il Campus Eur che comanda la classifica con 17 punti. Gare di ritorno in programma l’8 novembre.