Calcio e calcio a 5, entro mercoledì la decisione definitiva

"La Lnd ha trasferito le Linee Guida ricevute dalla FIGC ai Comitati Regionali. Gli stessi, entro le ore 15 di mercoledì saranno chiamati a comunicare in via definitiva alla stessa LND i format dei suddetti campionati e i relativi calendari delle gare" spiega la Federazione

Arrivano delle novità importanti sulla possibile ripartenza del campionato di Eccellenza di calcio e di serie C di calcio a 5. La Lega Nazionale Dilettanti ha infatti emesso un comunicato stampa in cui spiega di aver trasferito le linee guida ricevute dalla Figc ai Comitati Regionali. Sarà quindi il Cr Lazio, per quanto riguarda la nostra regione, a dover comunicare entro le ore 15 di mercoledì in via definitiva i format dei campionati.

IL COMUNICATO DELLA LND:

“In ordine al prosieguo delle attività della la stagione 2020-2021 per i campionati di Eccellenza maschile e femminile di calcio a 11 e i campionati maschili e femminili di Serie C-C1 di calcio a 5, la Lega Nazionale Dilettanti ha trasferito le Linee Guida ricevute dalla FIGC ai Comitati Regionali. Gli stessi, entro le ore 15 di mercoledì 17 marzo 2021, saranno chiamati a comunicare in via definitiva alla stessa LND i format dei suddetti campionati e i relativi calendari delle gare, onde poter tramettere il tutto FIGC per diretta competenza. La Lega Nazionale Dilettanti ha richiesto altresì ai Comitati la massima celerità nell’indicazione delle modalità di ripresa delle attività, anche allo scopo di consentire alla FIGC, per le competizioni regionali di vertice, di effettuare la relativa comunicazione al CONI al fine dell’inserimento nell’elenco degli eventi di “preminente interesse nazionale”.