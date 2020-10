Calcio, è Alberto Mariani il nuovo allenatore del Città di Cerveteri

Un avvio in salita per l'ex allenatore del Rieti dato che nelle prossime due giornate giocherà due gare in trasferta in casa del Pomezia, una delle favorite per la vittoria finale, e del Fiumicino mentre nella prima gara al Galli avrà come avversario il Corneto Tarquinia

E’ Alberto Mariani il nuovo allenatore del Città di Cerveteri. Dopo due settimane di riflessioni la scelta del presidente Fabio Iurato è ricaduta su Mariani che lo scorso anno, nelle prime nove giornate, poi da fine febbraio per altre due gare prima dello stop per il Covid-19 il Rieti in Lega Pro. Per l’esperto tecnico romano si prospetta un avvio sicuramente in salita visto che nelle prossime due giornate giocherà due gare in trasferta contro il Pomezia, una delle favorite per la vittoria finale, ed il Fiumicino mentre nella prima gara al Galli avrà come avversario il Corneto Tarquinia.