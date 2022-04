Calcio, domenica negativa per le locali

Nessuna vittoria, due pareggi e una sconfitta. E’ stata una domenica senza gioie per le squadre locali quella valida per la terzultima giornata di Eccellenza. Pareggio che serve a poco o nulla quello del Civitavecchia che impatta sull’1-1 in casa del Campus Eur. Decidono due rigore: apre Guiducci e chiude Cerroni. Civitavecchia che con ogni probabilità chiuderà al quarto posto, visto che la terza piazza è distante 4 punti. Un super Toscano non basta al Ladispoli che all’Angelo Sale fa 3-3 contro il Fiumicino. Il bomber rossoblù risponde due volte al vantaggio ospite e poi porta i suoi sul 3-2 ma il Fiumicino in pieno recupero trova il definitivo 3-3. Ladispoli che non è ancora certo di rientrare tra le prime 8 ma basterà un successo o forse anche un pareggio nelle ultime due per festeggiare la salvezza. Sconfitta netta per il Città di Cerveteri sul campo della W3 Maccarese per 5-2. I padroni di casa vanno subito avanti ma vengono ripresi da Pellegrini. Tra la fine del primo e l’inizio del secondo tempo però la formazione seconda in classifica allunga in maniera determinante e il gol di Palermo serve solo per le statistiche. Cerveteri che rimane al quintultimo posto con 33 punti e nelle ultime due gare dovrà cercare di piazzarsi nella miglior posizione possibile in vista dei playout.