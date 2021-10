Calcio, domenica in campo per Ladispoli e Cerveteri

Con il Civitavecchia che gioca di sabato saranno due le formazioni locali in campo nel turno domenicale. Il Ladispoli riceve all’Angelo Sale, ore 11, l’Aranova. Un match complicato ma molto importante per i padroni di casa che hanno 9 punti in classifica e in caso di successo agganceranno proprio i rivali di domani che sono terzi con 12 punti. Sfida esterna fondamentale per il Città di Cerveteri, di scena domani, ore 11, a Fiumicino. L’undici di Ferretti dopo 5 giornate è ancora fermo a quota 0 in fondo alla classifica, mentre gli aeroportuali di punti ne hanno 4. La sfida di domani diventa quindi davvero importante per cercare di non perdere troppo terreno in chiave salvezza.