Calcio, domani si ripete la partita fra Cerveteri ed Anzio in Eccellenza

Avrà infine un epilogo la vicenda fra il Città di Cerveteri e l’Anzio che domani alle 14,30 scenderanno in campo per ripetere la prima gara del campionato di Eccellenza. A settembre la squadra etrusca ad Anzio nel primo era stata ridotta a dieci uomini per l’espulsione errata di Paloni con l’arbitro credeva di aver già ammonito confondendolo però con Aglietti. Nonostante l’uomo in meno il Cerveteri aveva vinto con le reti di Toscano e Manzari ma l’arbitro a fine partita nel proprio verbale ammetteva lo sbaglio chiamandolo “errore tecnico” dando così la possibilità all’Anzio di fare ricorso portando il Comitato Regionale della LND ad annullare la gara e decidere per la ripetizione. Una doppia beffa per il Cerveteri che domani sarà nuovamente ad Anzio con la necessità di trovare la vittoria che manca dal derby con il Civitavecchia e riconquistare così i tre punti che aveva vinto sul campo nonostante l’errore arbitrale