Calcio, domani in Prima il derby fra le matricole San Pio e DLF

Turno di riposo per la compagine collinare. Impegni casalinghi per Atletico S.M. Calcio e Kaysra e Gabbiano Gym. Gare in trasferta per Etrurians, DM 84 e Real Tolfa

Tutto pronto per il derby di Prima Categoria con il DLF che alle 11 farà visita al San Pio X al “Riccucci” mentre l’Allumiere sarà fermo per il turno di riposo. Nel girone B di Seconda Categoria impegni casalinghi per l’Atletico S. M. Calcio contro il Caput Roma XIV e Kaysra contro il Pro Fiano mentre oggi il Dm 84 Cerveteri sarà di scena sul campo del Tre Croci. Nel girone E gara in trasferta anche per l’Etrurians contro il Tevere Roma. Infine in Terza Categoria nel gruppo di Viterbo il Real Tolfa 2004 cercherà i tre punti sul terreno di gioco della Torrese mentre nel girone C di Roma il Gabbiano Gym di Ladispoli ospiterà il Borgata Tor Sapienza.