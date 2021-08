Calcio, domani il via alla preparazione del Civitavecchia

Sono poche le ore che separano il Civitavecchia Calcio 1920 dal ritorno in campo. Domani dalle 16 ritirato il kit d’allenamento, effettuati i tamponi per un controllo che non blocchi le operazioni in corso d’opera, si inizierà a sudare, correre e vivere la nuova stagione. Tante le novità sia nella rosa che sotto l’aspetto tecnico. Il ritorno di mister Castagnari è il plus ultra che la piazza aveva a disposizione dopo il passaggio dietro la scrivania di mister Caputo. Il sentore di civitavecchiesità alla guida di un gruppo che, si auspica, raggiunga i risultati da tutti sperati è solo l’inizio di un percorso studiato nei minimi dettagli. Gli arrivi di Francabandiera, Scardola, Panico, Luciani e Pippi sono l’eccellenza per rimpinguare quei reparti già forti di suo. Sarà ora il manto verde e quei novanta minuti a perdifiato a decretare se tutto è stato fatto con cognizione di causa. L’unica certezza è che chi già c’era, i nuovi arrivati, i tifosi e tutto l’ambiente cercheranno di portare la Vecchia dove merita di essere.