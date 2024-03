Calcio, decima di Eccellenza per Civitavecchia e Ladispoli

Decima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza per Civitavecchia e Ladispoli, entrambe in campo domani alle 11. I nerazzurri faranno visita al Valmontone in una gara che non ha grande valore per i primi due posti ormai lontani ma servirà una prova d’orgoglio in casa civitavecchiese come quella con il Campus Eur. Al momento sono due i punti di vantaggio dell’undici di Scudieri sul Valmontone. Giocherà all’Angelo Sale il Ladispoli alla ricerca di un successo che manca addirittura dall’ultima del girone d’andata. Domani i rossoblù ospitano l’Aranova, compagine che cerca gli ultimi punti per essere sicura della salvezza. Per l’undici di Puccica non ci sono grandi alternative ai tre punti da centrare prima che sia troppo tardi.