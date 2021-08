Buona la prima per il Città di Cerveteri che sabato pomeriggio all’ “Enrico Galli” ha battuto per 3-0 l’Ottavia nella prima uscita stagionale durante la preparazione in vista dell’inizio della stagione del campionato di Eccellenza. Per i verdeblù guidati in campo per la prima volta in campo dal nuovo tecnico Antonio Graniero si è trattata di una buona prova soprattutto sul piano atletico ed anche nei meccanismi di gioco. Cerveterani in vantaggio al 40’pt con Teti su rigore procurato per un fallo di Cervini su Pugliese. Al 13’st arriva il raddoppio del neoarrivato Morbidelli mentre il tris porta la firma di Facchini in contropiede al 38’st.