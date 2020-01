Calcio, Csl Soccer obbligata a vincere nel recupero di Promozione

Giocherà domani la Csl Soccer impegnata nel recupero della gara rinviata lo scorso 22 dicembre per maltempo. I civitavecchiesi saranno di scena alle 17 sul campo del Doc Gallese, formazione ultima in classifica e ancora a secco di vittorie in questo campionato di Promozione. Un match da non sbagliare assolutamente per l’undici di Sperduti che con i 3 punti rimarrebbe penultima ma ad un solo punto dal Monte Mario. Per quanto riguarda la formazione non ci sarà l’infortunato Spirito.

Sponsorizzato da