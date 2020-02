Calcio, Csl Soccer e Santa Marinella cercano punti salvezza

Sarà un’ottava giornata di ritorno del campionato di Promozione fondamentale soprattutto in chiave salvezza quella in programma domani. Alle 11 la Csl Soccer, reduce da un buon momento, fa visita al Ronciglione che invece viene da un brutto periodo. I padroni di casa in classifica hanno un punto in più quindi i civitavecchiesi cercheranno l’impresa esterna per portarsi in zona playout. Sempre alle ore 11 gara sulla carta semplice per il Città di Cerveteri che riceve al Galli la Doc Gallese ultima in classifica e ormai praticamente retrocessa. Con un successo la squadra di Fracassa manterrà il primo posto. Alle ore 15 altra gara importante per la salvezza. Al Tamagnini il Santa Marinella riceve il Bomarzo. Padroni di casa avanti di 3 punti sui rivali di domani, e che con un successo potrebbero tornare fuori dalla zona playout. E stesso orario per il Tolfa che ospita allo Scoponi il Pescia Romana. Gara insidiosa con i collinari che hanno due punti di vantaggio in classifica.