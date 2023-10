Calcio, Coppa Italia: sorrisone Ladispoli. Pari senza reti per il Civitavecchia

Un successo netto e meritato e un pareggio che lascia tanti rimpianti. E’ stato un mercoledì dai due volti per le formazioni locali, impegnate nell’andata degli ottavi di finale della Coppa Italia di Eccellenza. Splendida affermazione all’Angelo Sale per il Ladispoli che ha schiantato il Campus Eur, compagine che comanda la classifica in campionato, per 3-0. Decisive la rete di Buonanno e la doppietta di Iurato che permettono di guardare con serenità al passaggio del turno. Tutto in gioco invece per il Civitavecchia che pareggia per 0-0 al Tamagnini contro l’Aurelia Antica. Tante occasioni sprecate e un calcio di rigore non concesso per i nerazzurri che comunque al ritorno potranno anche pareggiare con gol per passare il turno. Gare di ritorno in programma l’8 novembre.