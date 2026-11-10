Si è tenuto questo pomeriggio il sorteggio dell’ordine di gara dei quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza, effettuato dal Comitato Regionale Lazio. Il Civitavecchia anche questa volta non è stato fortunato visto che giocherà l’andata contro la Roma City al Tamagnini, come già successo nei due turni precedenti. La gara si giocherà il 18 novembre mentre il ritorno è in programma a Riano il 2 dicembre. Sorteggiato anche l’abbinamento delle semifinali: chi passerà tra Civitavecchia e Roma City se la vedrà contro la vincente della sfida tra Tivoli e Cassino.