Calcio, Coppa Italia: pareggi con gol per Civitavecchia e Ladispoli

Nell'andata dei sedicesimi di finale il Civitavecchia ha impattato per 3-3 contro l'Aranova mentre il Ladispoli per 1-1 sul campo della Luiss

Doppio pari per le due squadre locali impegnate questo pomeriggio nell’andata dei sedicesimi di Coppa Italia di Eccellenza. Al Tamagnini pazzo 3-3 tra Civitavecchia ed Aranova. Gara ricca di emozioni già nel primo tempo con gli ospiti avanti dopo pochi minuti grazie ad Italiano e padroni di casa che hanno reagito bene rimontando grazie a Samuele Cerroni, in rete su calcio di rigore, e a Menghi. Nella ripresa approccio ottimo dell’Aranova che ha segnato ancora con Italiano e poi con Perocchi, prima che Mancini nel finale ritrovasse la parità. Pareggio ma esterno anche per il Ladispoli sul campo della Luiss. Rossoblù avanti con De Angelis ma ripresi da Biraschi, per quello che rimane comunque un buon risultato in vista della gara di ritorno in programma il 4 ottobre.