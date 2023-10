Calcio, Coppa Italia: in campo Civitavecchia e Ladispoli

Dopo i successi in campionato per Civitavecchia e Ladispoli è tempo di tornare in campo. Si gioca domani il ritorno dei sedicesimi di finale di Coppa Italia con entrambe le compagini locali che arrivano dal pareggio dell’andata. Decisamente più complicata la salita che attende i nerazzurri di Manelli che alle 16.30 faranno visita all’Aranova. Dopo il 3-3 del Tamagnini i civitavecchiesi non hanno alternative al successo se vogliono passare il turno. Anche il Ladispoli, reduce dall1-1 esterno dell’andata, ha bisogno di un successo domani quando all’Angelo Sale, ore 15.30, arriverà la Luiss. In teoria potrebbe bastare anche un pareggio senza reti ma meglio non fare calcoli.