Calcio, Coppa Italia: il Civitavecchia vuole la semifinale

Torna in campo per un obiettivo prestigioso il Civitavecchia. I nerazzurri attendono domani la visita del Tivoli nel match in programma alle 14.30 al Tamagnini e valido per il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia. Dopo il 2-1 dell’andata, con la Vecchia corsara in quel di Tivoli, domani si replica. Vantaggio esiguo, anche se di prestigio per quanto visto materialmente sul campo quindici giorni fa, da difendere coi denti ci saranno i gol di La Rosa e Cerroni che avevano risposto al momentaneo vantaggio di Tornatore. È la terza gara che vede sfidarsi le due squadre in quindici giorni, in coppa aveva prevalso la Vecchia per due a uno mentre in campionato, al Tamagnini, il Tivoli aveva replicato con lo stesso risultato. La Vecchia potrà contare sul neo acquisto Gravina, con le condizioni di Cerroni e Funari che saranno valutate solo oggi nella rifinitura. Ci si gioca la semifinale di Coppa Italia: tutti al Tamagnini!

Sponsorizzato da