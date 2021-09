Calcio, Coppa Italia: il Civitavecchia sfida la Favl Cimini

Resi noti dal Cr Lazio gli abbinamenti del secondo turno di Coppa Italia. Il Civitavecchia, dopo aver battuto l’Academy Ladispoli nel primo turno, se la vedrà domenica con la Polisportiva Favl Monti Cimini degli ex Scorsini, Vittorini e Tabarini. Per sapere chi giocherà in casa la sfida unica bisognerà aspettare però domani pomeriggio, quando nella sede della LND in diretta streaming, a partire dalle ore 15, verrà sorteggiata la squadra che ospiterà il match.