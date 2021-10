Calcio, Coppa Italia: il Civitavecchia attende il Pomezia

Dimenticare la battuta d’arresto di sabato in campionato e ripartire dalla Coppa Italia dove finora tutto è andato per il meglio. E’ questo l’obiettivo del Civitavecchia che torna in campo domani, ore 15.30, quando al Tamagnini riceverà la visita del Pomezia nei quarti di finale in gara secca. Un match che si preannuncia molto equilibrato con Ruggiero e compagni che vengono da un buon periodo, ultima contestata gara a parte, e proveranno a superare il turno contro la squadra al momento prima in classifica nel girone A di Eccellenza. Per quanto riguarda la formazione potrebbe ritrovare posto tra i titolari Pippi anche se non sarà semplice togliere Cerroni, al momento il più in forma insieme a Panico. Due gli ex di giornata: il portiere Alessio De Angelis e l’esterno Stefano Gallo. Sarà il sig. Cristian Chirnoaga della sezione di Tivoli il direttore di gara, incaricato dall’Aia, a dirigere la gara di Coppa di Eccellenza. Per l’occasione i due assistenti saranno i sig. Simone Morlacchetti della sezione di Roma2, primo assistente, e Manuel Nardini della sezione di Ostia.