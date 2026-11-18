E’ finita senza reti la gara giocata questo pomeriggio al Tamagnini tra Civitavecchia e Roma City, valida per l’andata dei quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza. Uno 0-0 che fotografa bene il match disputato dalle due squadre che hanno avuto poche occasioni per andare avanti. La più grossa è capitata sui piedi di Del Mastro che ha colpito la traversa all’inizio del primo tempo mentre i nerazzurri si sono resi pericolosi soprattutto con Fontana e Di Bari ma senza fortuna. Tutto rinviato alla gara di ritorno in programma a Riano il 2 dicembre, con la squadra di Colantoni che in virtù della regola dei gol in trasferta avrà due risultati su tre a disposizione per passare il turno.
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Calcio, Coppa Italia: Civitavecchia e Roma City non si fanno male. Tutto si decide al ritorno
E' finita senza reti la gara giocata questo pomeriggio al Tamagnini, valida per l'andata dei quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza.