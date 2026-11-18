E’ finita senza reti la gara giocata questo pomeriggio al Tamagnini tra Civitavecchia e Roma City, valida per l’andata dei quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza. Uno 0-0 che fotografa bene il match disputato dalle due squadre che hanno avuto poche occasioni per andare avanti. La più grossa è capitata sui piedi di Del Mastro che ha colpito la traversa all’inizio del primo tempo mentre i nerazzurri si sono resi pericolosi soprattutto con Fontana e Di Bari ma senza fortuna. Tutto rinviato alla gara di ritorno in programma a Riano il 2 dicembre, con la squadra di Colantoni che in virtù della regola dei gol in trasferta avrà due risultati su tre a disposizione per passare il turno.