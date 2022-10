Calcio, Coppa Italia: Civitavecchia e Ladispoli pareggiano e si giocheranno tutto al ritorno

Un doppio 1-1 che lascia tutto aperto in ottica qualificazione. E’ quello ottenuto dalle due squadre locali impegnate nell’andata degli ottavi di finale di Coppa Italia di Eccellenza. Al Tamagnini un Civitavecchia con tanti giovani in campo e diverse novità di formazione, con un ampio turnover di mister Bifini, ha pareggiato contro la Favl Cimini. Ospiti avanti dopo pochi secondi grazie ad un calcio di rigore segnato da Di Mario, uno degli ex di giornata. I nerazzurri hanno creato poco nel primo tempo ma la musica è cambiata nella ripresa quando hanno avuto diverse chance per realizzare il pari. A dieci dalla fine ci ha pensato Funari con una bellissima azione solitaria a siglare l’1-1. Stesso risultato e sempre in rimonta ma in trasferta per il Ladispoli. I rossoblù, di scena a Roma contro la Boreale, sono andati sotto al minuto 22 del primo tempo per la rete di Bonino ma nella ripresa, al 51esimo, ci ha pensato il solito Catese con un rigore a segnare il definitivo 1-1. Gare di ritorno in programma il 9 novembre a campi invertiti.