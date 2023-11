Calcio, Coppa Italia: Civitavecchia e Ladispoli in campo domani

Arriva il momento dell’andata dei quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza. In campo domani Civitavecchia e Ladispoli, entrambe alle 14.30 e impegnate in casa. Al Tamagnini i nerazzurri di Scudieri affrontano la W3 Maccarese che una settimana e mezzo fa li ha battuti in campionato. Sfida per nulla semplice anche per la squalifica di Vittorini che salterà entrambe le gare dei quarti e l’eventuale andata della semifinale. Difficile anche il match che attende i rossoblù di Puccica alle prese con il Montespaccato. Difficile concentrarsi sull’impegno di Coppa per il Ladispoli, che in campionato è penultimo e a rischio retrocessione ma i ladispolani nei precedenti turni hanno dimostrato di tenere molto all’impegno del mercoledì. Gare di ritorno in programma il 6 dicembre.