Calcio, Coppa Italia: Civitavecchia e Ladispoli a caccia dell’impresa

Tornano in campo domani le due formazioni locali impegnate nel ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia. Non semplice la gara che attende il Civitavecchia che alle 18 farà visita alla W3 Maccarese dell’ex Carta. Si parte dall’1-1 del Tamagnini della gara d’andata e quindi i nerazzurri per passare il turno dovranno vincere o pareggiare segnando almeno due reti. Non sarà della partita lo squalificato Vittorini. Impresa disperata quella che attende il Ladispoli di scena sul campo del Montespaccato con calcio d’inizio alle 14.30. I romani infatti hanno vinto 3-1 all’andata in casa dei rossoblù che per passare il turno dovranno vincere con tre gol di scarto o anche con due ma segnando almeno 4 reti.