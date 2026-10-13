Il Civitavecchia in campo

Anche negli ottavi di finale della Coppa Italia di Eccellenza il Civitavecchia giocherà l’andata in casa e il ritorno in trasferta. Questo quanto determinato dal sorteggio effettuato nel pomeriggio di oggi dal Comitato Regionale Lazio. I nerazzurri dopo aver battuto la Sorianese se la vedranno con il Real San Basilio con gara di andata il 21 ottobre al Tamagnini e ritorno a Roma il 4 novembre.

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