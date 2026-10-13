Anche negli ottavi di finale della Coppa Italia di Eccellenza il Civitavecchia giocherà l’andata in casa e il ritorno in trasferta. Questo quanto determinato dal sorteggio effettuato nel pomeriggio di oggi dal Comitato Regionale Lazio. I nerazzurri dopo aver battuto la Sorianese se la vedranno con il Real San Basilio con gara di andata il 21 ottobre al Tamagnini e ritorno a Roma il 4 novembre.
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Calcio, Coppa Italia: andata in casa per il Civitavecchia contro il Real San Basilio
Questo quanto determinato dal sorteggio effettuato nel pomeriggio di oggi dal Comitato Regionale Lazio che riguarda gli ottavi di finale.