Calcio, Coppa Italia: ai quarti sarà Civitavecchia-W3 Maccarese

Sorteggiati gli abbinamenti di Coppa, con le due squadre che si affronteranno di nuovo a pochi giorni dalla gara di Eccellenza. Andata in programma mercoledì al Tamagnini

Sorteggiati gli abbinamenti dei quarti di finale della Coppa Italia Eccellenza. Il Civitavecchia, con andata fissata per mercoledì prossimo al Tamagnini, se la vedrà con la W3 Maccarese, squadra affrontata proprio domenica scorsa, con vittoria dei romani per 2-1. Negli altri tre incontri il Ladispoli se la vedrà con il Montespaccato, l’Unipomezia contro il Ferentino e il Terracina col Gaeta. Gare di ritorno fissate per mercoledì 6 dicembre.