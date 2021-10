Designati gli accoppiamenti dei quarti di finale con i nerazzurri che si troveranno di fronte, mercoledì prossimo al Tamagnini, la squadra al momento seconda in Eccellenza

Si giocherà al Tamagnini la gara tra il Civitavecchia e il Pomezia valevole per i quarti di finale di Coppa Italia di Eccellenza. Nello specifico la partita, secca con i rigori in caso di parità alla fine dei 90 minuti, designerà chi accederà alle semifinali e andrà in scena mercoledì prossimo.

Questo il tabellone aggiornato:

-ANZIO – TIVOLI1919

-POL. FAVL CIMINI – PRO CALCIO TOR SAPIENZA

–CIVITAVECCHIA CALCIO 1920-POMEZIA CALCIO 1957

-LUPA FRASCATI –GAETA