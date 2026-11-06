Sarà la Roma City l’avversaria del Civitavecchia nei quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza. Questo quanto decretato dal sorteggio del Comitato Regionale Lazio che martedì stabilirà anche l’ordine di svolgimento delle due partite. La gara d’andata è in programma il 18 novembre, quella di ritorno il 2 dicembre. A sfidarsi saranno il Civitavecchia, al momento terzo in classifica nel girone A con 19 punti, e la Roma City anche lei in terza posizione nel girone B ma con 17 punti. Gli altri abbinamenti dei quarti sono Cassino-Tivoli, Boreale-Pomezia e Ferentino-Real Monterotondo.