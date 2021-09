Calcio, comincia la Coppa Italia di Eccellenza

In campo domani Civitavecchia e Ladispoli, contro nell'atteso derby del Tamagnini, ore 15.30, e il Città di Cerveteri che alle 11 farà visita alla Faul Cimini

Tornano in campo le formazioni locali alla prima gara ufficiale dopo diversi mesi. Domani si gioca il primo turno di Coppa Italia, in gara unica, che vedrà giocare Civitavecchia, Ladispoli e Città di Cerveteri.

CIVITAVECCHIA-LADISPOLI: Subito tempo di derby per Civitavecchia e Ladispoli che si sfideranno alle 15.30 al Tamagnini. Il torneo torna aperto al pubblico e tutti gli spettatori che verranno al Tamagnini sono invitati a portare con se una bandiera tricolore. L’input viene dato dalla Brigata Campo dell’Oro, che al ritorno in campo dei beniamini neroazzurri colorerà la tribuna col tricolore. Due squadri che hanno cambiato allenatore nel corso dell’estate e che hanno acquistato diversi giocatori sul mercato. Non saranno della gara i due bomber delle rispettive formazioni, Renan Pippi da una parte e Luca Teti dall’altra.

CERVETERI: Giocherà in trasferta il team guidato da Graniero che farà visita alla Faul Cimini. Gara difficile ma in cui i verdeazzurri vogliono dimostrare di valere l’alta classifica nonostante i tanti cambi operati sul mercato rispetto alla passata stagione. Match che si giocherà alle ore 11.