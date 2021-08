Calcio, colpo Morbidelli per il Cerveteri

Terzo innesto in attacco per il Città di Cerveteri che dopo gli arrivi di Daniele Abis ed Alessio Teti ha formalizzato l’accordo con la punta Alessandro Morbidelli. Il centravanti classe 1989 lo scorso anno ha vestito la maglia del Tivoli insieme proprio a Teti ed in passato ha anche vestito le maglie della Sangiovannese, Monterosi, Flaminia. Un acquisto che a questo punto chiede il mercato in entrata del Cerveteri che domani pomeriggio all’Enrico Galli sarà impegnato alle 18,30 nell’amichevole contro l’Ottavia prima dell’impegno in Coppa Italia di domenica prossima in casa della Faul Monti Cimini.