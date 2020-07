Continua senza sosta il mercato in entrata del Ladispoli di mister Marco Scorsini in vista della prossima stagione di Eccellenza. Dopo gli acquisti della punta Luca Teti, del terzino Andrea Perocchi, del centrocampista Claudio Baronci, del portiere Lorenzo Agostini, dell’ex Civitavecchia Davide Cederno e dell’esterno Patrizio Cotani sono arrivati altri due colpi. Il primo è quello di Alessandro Visone, classe 1987, che ha un passato importante fatto di più di 80 presenze in Serie D. Ex Anzio nella sua lunga carriera, il centrocampista ha disputato annate importanti in D con Astrea, Aprilia e Ostiamare ed esperienze in Serie C con Vigor Lamezia, Arezzo, Ravenna, Viareggio, Barletta e Pescara tra le altre.

L’altro rinforzo è l’under Federico Capanna, centrocampista classe 2000. Nella scorsa stagione tra le fila del Villafranca Veronese seppur molto giovane Capanna vanta un curriculum di tutto rispetto: si è distinto infatti nei Settori Giovanili di Genoa, Atalanta e Foggia.