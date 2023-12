Calcio, colpi esterni di Civitavecchia e Ladispoli

E’ stata una domenica di grandi vittorie per Civitavecchia e Ladispoli, impegnate nella penutlima d’andata di Eccellenza. I nerazzurri si sono imposti per 4-2 sul campo della Luiss grazie allo show di una straordinario Vittorini, a segno con una quaterna. Gara non semplice per l’undici di Scudieri che è andata sotto nel primo tempo, ha rimontato fino al 2-1 per poi subire il nuovo pareggio ad inizio ripresa. Negli ultimi 15 minuti però Vittorini ha deciso la gara con altre due reti. E successo davvero importante anche per il Ladispoli che ha espugnato per 2-1 il campo dei Citizen Academy. Apre Bonanno poi nel secondo tempo arriva il pari dei padroni di casa a cui risponde però Paganetti per il nuovo vantaggio rossoblù. In classifica risale il Civitavecchia adesso settimo con 26 punti, a -7 dalla capolista Pomezia. Sempre terzultimo il Ladispoli che però avvicina le formazioni che la precedono.