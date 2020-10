Calcio, colpaccio Ladispoli: battuto il Pomezia

All'Angelo Sale finisce 2-0 per i padroni di casa il big match di giornata. Pareggio per 0-0 per il Città di Cerveteri

La terza giornata del campionato di Eccellenza sorride al Ladispoli che batte per 2-0 il Pomezia all’Angelo Sale. L’impresa del team guidato da Marco Scorsini si concretizza nella ripresa quando Teti segna l’1-0 e propizia il raddoppio arrivato grazie ad un autogol. Il big match di giornata va quindi al Ladispoli che si porta a quota 7 in classifica. Finisce 0-0 invece lo scontro salvezza tra Fiumicino e Città di Cerveteri. Punto che permette agli ospiti di portarsi a quota 2 in classifica. Non si è giocato il derby di Tarquinia tra Corneto e Civitavecchia a causa di un giocatore positivo al Covid-19 tra le fila civitavecchiesi.