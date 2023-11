Calcio, Civitavecchia: vittoria di rigore. Altro ko per il Ladispoli

E’ stata una domenica positiva per il Civitavecchia quella appena trascorsa, non per il Ladispoli. I nerazzurri si sono imposti per 1-0 sull’Aranova al Tamagnini. Gara molto tattica e con poche occasioni da rete, risolta negli ultimi minuti da un calcio di rigore realizzato dal solito Manuel Vittorini. Sconfitta casalinga pesante per la classifica per il Ladispoli che all’Angelo Sale ha ceduto per 1-0 alla Luiss. Il Civitavecchia torna a pensare alle prime posizioni di classifica, con il secondo posto ora distante 6 punti. I rossoblù di Puccica invece sono sempre penultimi con soli 6 punti conquistati nelle prime tredici giornate di Eccellenza.