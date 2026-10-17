Il Civitavecchia non vuole fermare la sua corsa vincente. Reduci da cinque successi consecutivi nel campionato di Eccellenza i nerazzurri ospiteranno domani alle 15 al Tamagnini il Grifone Gialloverde. Una gara che guardando solo la classifica può sembrare semplice ma che in realtà nasconde molte insidie. L’undici guidato da Colantoni è secondo in classifica con 15 punti, ben dieci in più dei romani che solo nell’ultima giornata hanno ottenuto la prima vittoria stagionale. Attenzione però a dare tutto per scontato perchè il Grifone Gialloverde è una squadra esperta che nella passata stagione ha chiuso con un punto in più dei civitavecchiesi e va quindi rispettata fino in fondo, anche se entrambe le compagini sono cambiate rispetto all’annata passata. In casa Civitavecchia a preoccupare più che altro è l’infortunio subito dal pilastro difensivo Tamburlani che lo terrà fuori per diverse settimane. Non dovrebbero esserci altri problemi in casa nerazzurra con Funari e compagni che sperano di ottenere il sesto successo consecutivo di una stagione iniziata col piede giusto.