Calcio, Civitavecchia: una vittoria per rimanere in alto

Terza del girone di ritorno per il Civitavecchia, domenica a partire dalle ore 15 al Tamagnini ci sarà il Cynthia 1920 da affrontare. All’andata gli uomini di Caputo ottenendo la prima vittoria stagionale, dopo i due pari precedenti con Corneto e Sporting Genzano si imposero con un secco tre a zero. Classifiche differenti allora come oggi, i nerazzurri oggi hanno 30 punti e veleggiano nei piani alti della classifica, i bianco azzurri sono invece penultimi e saranno alla ricerca disperata di punti salvezza. Le fatiche di coppa si spera non incidano, la gara di Monterotondo ha dissipato forze fisiche e mentali dopo l’eliminazione, ma ha, allo stesso tempo, evidenziato l’unicità di questo gruppo, capace di giocarsela con tutti a viso aperto senza paura di nessuno. In fondo la seconda posizione è a sole sette lunghezze.

