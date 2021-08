Calcio, Civitavecchia: ufficiale l’arrivo di Proietti

Il Civitavecchia Calcio 1920 annuncia di aver acquisito per la stagione 2021/2022 le prestazioni sportive di Cristiano Proietti. Il giocatore nello scacchiere tattico si posizionerà nella zona nevralgica del campo, andando così ad aggiungere al centrocampo neroazzurro spessore, lucidità e quella predisposizione al gol che, si spera, innalzi ulteriormente l’asticella della rosa a disposizione di mister Castagnari. Cristiano, classe ’99, proviene dall’Albalonga che milita in serie D, nello scorcio di stagione appena conclusa ha giocato in prestito al Villalba dove in nove presenze ha segnato ben sette gol, anche se il suo exploit lo avuto l’anno precedente al Montespaccato, dove è stato uno degli artefici della vittoria finale del torneo con il passaggio della società romana alla serie D.

“A lui – spiegano dalla società – va il più caloroso dei benvenuti, con l’auspicio di fregiarsi con i colori nerazzurri di quell’obiettivo che si attende da anni”.