Calcio, Civitavecchia travolgente. Rammarico Ladispoli

Quinto successo consecutivo per i nerazzurri di Scudieri. Pareggio per 2-2 per i rossoblù di Puccica

Sorride ancora il Civitavecchia, tanto rammarico per il Ladispoli. Si è giocata ieri la seconda giornata di ritorno di Eccellenza. I nerazzurri di Scudieri hanno fatto la voce grossa travolgendo per 5-1 a domicilio la Citizen Academy. Gara messa al sicuro già nel primo tempo grazie alle doppiette di Vittorini e del nuovo arrivo Scalzone. Nella ripresa Papj segna il 5-0 prima del gol della bandiera dei padroni di casa. Rimane invece l’amaro in bocca al Ladispoli che sul campo dell’Audace pareggia per 2-2. Dopo un primo tempo senza reti i rossoblù sono andati due volte avanti grazie a D’Aguanno e Iurato ma si sono fatti poi rimontare dai padroni di casa. In classifica il Civitavecchia rimane a -4 dalla vetta mentre il Ladispoli rimane in zona playout.