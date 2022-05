Calcio, Civitavecchia: tante conferme per ripartire al top

Ruggiero, Cerroni, Serpieri, Funari, Fatarella e Mancini rimarranno nella squadra nerazzurra anche nella prossima stagione. Per l'allenatore in pole c'è Bifini

Ripartire dalle conferme dei pezzi pregiati, meglio se civitavecchiesi, della propria rosa. Sembra essere questo il principale obiettivo del Civitavecchia e la conferma arriva da un pranzo che si è svolto sullo splendido lungomare della nostra città e che ha visto presenti il presidente Patrizio Presutti, il direttore sportivo Daniel D’Aponte e 6 giocatori. Nello specifico si tratta dei difensori Funari, Serpieri, Fatarella e Mancini, dell’attaccante Cerroni e soprattutto del capitano Ruggiero. Quest’ultimo era quello più in dubbio visto che alcune voci lo davano tra i possibili partenti. Invece sono loro le fondamenta su cui ripartirà il Civitavecchia per creare quel gruppo solido che possa puntare nella prossima stagione al salto in serie D. Lo farà con un nuovo allenatore: in pole position c’è Alessio Bifini, tecnico grossetano ex Sanremese, Ghiviborgo e Corneto Tarquinia. Più defilato Daniele Fracassa del Tolfa.