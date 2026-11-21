Torna per la terza volta in questa stagione la sfida tra Civitavecchia e Sorianese. Dopo le due gare di Coppa Italia, entrambe vinte dai nerazzurri, domani si gioca per la dodicesima giornata del campionato di Eccellenza. Alle 11 al Perugini la squadra di Colantoni farà visita a quella di Lupi con in palio punti pesanti per i rispettivi obiettivi. Funari e compagni sono terzi in classifica con 22 punti e devono ottenere i tre punti per continuare l’inseguimento a Rieti e Luiss. La Sorianese invece è penultima a quota 8 e reduce da un brutto periodo ma negli ultimi giorni ha avuto degli innesti importanti come quelli di Pompei e di Sow. Diversi gli ex tra le due squadre a partire da Fondi, arrivato da poche settimane in nerazzurro, a Luciani che invece la scorsa estate si è trasferito alla Sorianese. Una delle notizie importanti è la probabile presenza in panchina di Damiani, da vedere se disponibile a gara in corso.