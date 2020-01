Calcio, Civitavecchia senza centravanti con lo Sporting Genzano

Saranno i Castelli Romani, nello specifico nella città di Nemi con il suo Luciano Iorio, il teatro della sfida tra Sporting Genzano e Civitavecchia Calcio 1920. Domani mattina, a partire dalle ore 11, ci saranno in palio i tre punti valevoli per la seconda di ritorno del campionato d’Eccellenza laziale girone A. All’andata fini 1-1, Ruggiero aveva ristabilito la parità dopo il vantaggio di Valente. Era un Civitavecchia ancora in costruzione quella di allora e che in due gare aveva collezionato solo due punti, oggi altra storia vista la sesta posizione dei nerazzurri con un ritorno di coppa ancora in ballo. Il Genzano dopo un buon avvio staziona ora in quartultima posizione, in piena bagarre per non retrocedere se la giocherà allo stremo. Farà il suo ritorno dopo le squalifiche concomitanti tra campionato e coppa Gigi Ruggiero, mentre sarà assente Samuele Cerroni, fermato dal giudice sportivo per somma di ammonizioni. Probabile quindi che davanti sia proprio il fantasista civitavecchiese ad agire da falso nueve. L’alternativa è mettere il classe 2003 Amato o un’altra delle giovani promesse della cantera nerazzurra.

Sponsorizzato da