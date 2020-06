Calcio, Civitavecchia: rinnovano Pancotto e Franceschi, vicini Teti e Tollardo

Sono tante lo novità di mercato per quanto riguarda il Civitavecchia, che nonostante il periodo difficile dovuto all’emergenza Coronavirus, ha le idee già chiare in vista della prossima stagione. Intanto arrivano a 15 le conferme dei giocatori nerazzurri: la società è lieta di annunciare il rinnovo del contratto del portiere classe 2000 Pancotto e dell’esterno alto Franceschi classe 1999. Per i due giovani Under il colore neroazzurro sarà ancora prioritario e impresso nel futuro calcistico che li attende. Con le partenze di Gianluca Toscano e Luca Nunziata, che si è accasato al Tolfa, il Civitavecchia guarda anche al mercato in entrata. I nomi più vicini sono essenzialmente due: l’attaccante Alessio Teti, classe ’95 nell’ultima stagione grande protagonista del Città di Cerveteri, e il centrocampista Matteo Tollardo, nato nel 1997 e di proprietà del Ladispoli. Il primo è il bomber richiesto dal tecnico Caputo, che lo voleva già a dicembre, e che sembra ad un passo, con la firma che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Per Tollardo ci sarà da convincere il Ladispoli e da battere la forte concorrenza ma anche lui è un obiettivo concreto.