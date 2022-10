Altro giro altro urlo di gioia per il Civitavecchia. I nerazzurri hanno battuto per 3-2 al Tamagnini l’Unipomezia nella sfida più attesa di questo inizio di stagione, valida per l’ottava giornata di Eccellenza. Decisiva una doppietta del solito Vittorini, già a quota 14 reti in campionato, e la rete di Serpieri che ha siglato il 2-1 dopo il pareggio ospite. Nulla da fare per Città di Cerveteri e Ladispoli che tornano a casa con zero punti e zero gol segnati. I verdeazzurri di Ferretti hanno perso per 1-0 al Galli contro l’Astrea che è passato in pieno recupero. Senza storia la sfida di Acilia tra W3 Maccarese e Ladispoli. I rossoblù sono stati travolti per 3-0. In classifica il Civitavecchia aggancia l’Antica Aurelio a quota 18 al primo posto, il Ladispoli rimane nella parte bassa con 7 punti e il Cerveteri è penultimo a quota 5.