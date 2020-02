Un 3-0 per conquistare la terza vittoria consecutiva nel campionato di Eccellenza e portare a casa altri 3 punti d’oro. E’ un Civitavecchia sotto il segno del tre quello che ha espugnato il campo della Vigor Perconti, grazie al gol di Cerroni e alla doppietta di Franceschi. I nerazzurri, nella sesta giornata di ritorno, hanno dimostrato di attraversare un ottimo momento centrando la quarta vittoria di fila nelle gare esterne e il quinto successo in questo inizio di 2020. Civitavecchia sotto il segno del 3 si diceva e allora bisogna aggiungere anche la terza gara consecutiva senza subire gol. Per quanto riguarda la gara odierna il Civitavecchia ha dimostrato la sua superiorità andando subito in gol con Cerroni, al 16esimo del primo tempo, e chiudendo la pratica nella ripresa con la doppietta di Franceschi. Da segnalare anche Pancotto che ha parato un calcio di rigore, espulso Leone per il fallo, e Ruggiero che invece nel finale ha fallito la realizzazione dagli 11 metri. La classifica sorride sempre di più ai nerazzurri che approfittano del mezzo passo falso del Tivoli, che ha pareggiato 0-0 con il Villalba, per portarsi a -4 dal secondo posto, occupato proprio dal Tivoli e dal Real Monterotondo Scalo.

GARA: La Vecchia da questo inizio di girone di ritorno è quasi a punteggio pieno, in sei gare ne ha pareggiata una e vinte cinque e da tre gare a porta inviolata. Avversario ostico la Vigor Perconti, per lei in ballo c’è la permanenza in Eccellenza vista la posizione in classifica. Sul fronte neroazzurro servono i tre punti per rimanere in scia delle tre battistrada, cosi sarà alla fine dei novanta minuti. E’ un primo tempo complicato, gara equilibrato con propensione della Vigor nel possesso palla. Sterile tutto questo visto che al primo vero affondo il Civitavecchia passa, cross di Funari per Toscano con il centravanti che alza la sfera e mette Cerroni davanti alla porta sguarnita, tiro e Vecchia Avanti. Il primo tempo scivola via su questa falsa riga, la Vigor tenta di arrabattare qualcosa di concreto ma la vecchia controlla egregiamente. La ripresa inizia sulla falsa riga della prima frazione, niente di che fino all’episodio del rigore per i romani. Una mezza incomprensione tra Leone e Pancotto favorisce l’inserimento dell’avversario, ne nasce un contrasto che il direttore di gara punisce con rosso e rigore. Dagli undici metri Pancotto compie un intervento prodigioso respingendo al mittente la sfera. Da li in avanti la Vigor si ferma e la Vecchia ne approfitta, ci sono delle praterie con Franceschi che ne approfitta e per altre e due volte, nel giro di un minuto, deposita la sfera in fondo al sacco difeso da Trinchera. Ruggiero sul finire si procura un rigore, assist di Cerroni, ma dagli undici metri fallisce l’appuntamento con il gol.

6a giornata di ritorno Eccellenza -girone A-

Vigor Perconti 0 vs Civitavecchia Calcio 1920 3

Reti: 16′ pt Cerroni, 19′ st e 20′ st Franceschi.

Vigor Perconti: Trinchera, Falcone (1′ st Tagliabue), Teti (28′ st Moro), Menicucci, La Posta, Consalvi (36′ st Ferrari), Iacoponi (28′ st Grappasonni), Rante, Gallani, Falanga (9′ st Russo), Scaglietta. All. Bellinati.

Civitavecchia Calcio 1920: Pancotto, Fatarella, Funari, La Rosa (39′ st Iacomelli), Roccisano, Leone, Bellumori (1′ st Veronesi), Serpieri, Toscano (18′ st Ruggiero), Franceschi (42′ st Biferali), Cerroni (44′ st Castaldo). All. Caputo.

Espulso per doppia ammonizione Leone

Ammoniti Serpieri, La Posta, Menicucci, Pancotto e Roccisano;

Note: rigore sbagliato da Menicucci e Ruggiero; Spettatori 200 circa.