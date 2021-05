Calcio, Civitavecchia: Macaluso resta

Problema rientrato in casa Civitavecchia. Il colloquio di oggi pomeriggio tra la società e il tecnico Roberto Macaluso è andato bene e l’allenatore è stato confermato sulla panchina nerazzurra.

“Dopo il confronto pomeridiano tra me e Roberto – dichiara il presidente Patrizio Presutti – andiamo avanti con Macaluso fino a fine stagione. Abbiamo analizzato la settimana insieme e ognuno, con serenità, si è preso le proprie responsabilità. Per noi quanto avvenuto fa già parte del passato e, da ora in avanti, pensiamo solamente alle prossime gare”.