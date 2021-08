Calcio, Civitavecchia ko nella prima amichevole

Sconfitta per il Civitavecchia nella prima amichevole precampionato. I nerazzurri, impegnati ad Acilia, hanno perso questa mattina per 2-0 contro la W3 Maccarese. Mister Castagnari schiera nei due tempi l’intera rosa, necessario sia per distribuire i carichi della settimana in collina, che si sono fatti sentire e non poco, che per rendere tutti attori comprimari di un progetto ripartito dalle basi. Dal primo minuto in campo tra i pali si piazza Francabandiera, il trio difensivo è composto da Serpieri Scardola e Fatarella, La Rosa con Luciani nel mezzo del campo supportati da Mancini e Funari ai lati, mentre il trio offensivo è composto da Ruggiero, Pippi e Liberati. Il forte caldo con i carichi di lavoro di una settimana improntata sull’aspetto fisico e tattico la fanno da padrone. La Vecchia tiene bene il campo nei primi quarantacinque minuti, subisce il gol solo su rigore e per essere alla prima uscita, di fronte c’era una compagine sicuramente più avanti, l’ago della bilancia è sicuramente sul positivo. In avvio di ripresa tanti i cambi tra i nerazzurri, Ymana per Francabandiera tra i pali, poi in ordine Deiana per Fatarella, Panico per Liberati, Gagliardi per Mancini. Al decimo Franceschi prende il posto di Serpieri, mentre dieci minuti dopo Imperiale va a sostituire Luciani. Prima del cambio di Luchetti per Pippi, avvenuto intorno alla mezz’ora, il W3 arrotonda il risultato portandosi sul due a zero. Nel finale Mastropietro prende il posto di La Rosa, Castaldo quello di Luchetti e Cultrera di Gagliardi. Si era alla prima uscita dopo quindici giorni passati ad amalgamare, rendere tutt’uno una rosa nuova per larga parte, e quanto visto è la diretta conseguenza di un cantiere ancora a cielo aperto ripartito dalle fondamenta e su cui si sta lavorando. Il 5 di settembre, data della prima uscita coi tre punti in palio, il Civitavecchia Calcio 1920 sarà sicuramente pronto. Prossima uscita venerdì alle 17,30 al Tamagnini, di fronte il S Marinella.