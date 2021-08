Calcio, Civitavecchia ko contro la Lupa Frascati

Ultimo test per la Vecchia prima dell’inizio ufficiale della stagione di domenica prossima. Alla Cavaccia di Allumiere passano gli uomini di Pace, con la Lvpa Frascati che batte alla fine dei novanta minuti il Civitavecchia per 5-1. Defezioni dell’ultima ora per la Vecchia dopo la gara di ieri, con l’infortunio di Pippi e Haimani in corso d’opera, per loro c’è stata bisogno della sostituzione, che si sommano alle cose da affrontare nella settimana di preparazione all’esordio stagionale. La Vecchia gioca un ottimo primo tempo, almeno fino all’uscita di Pippi avvenuta alla mezz’ora, per poi cedere alla lunga, complici anche le sostituzioni, al cospetto di una Lvpa Frascati che ha rischiato di segnare ancora nel finale. Un primo tempo di chiara marca neroazzurra, con una Vecchia spigliata e intraprendente che costruisce e va al tiro portando avanti uomini e linee di reparto. Da segnalare ci sono le conclusioni di Pippi e Proietti in corso d’opera, e solo la scarsa mira non ha prodotto qualcosa in più. La LVPA Frascati invece col minimo sforzo in avanti di gol ne segna due. Entrambe le reti arrivano su palle da fermo, complice qualche disattenzione sulle “seconde palle”. La prima di marcatura arriva dopo soli cinque minuti sugli sviluppi di un corner, di Montella in mezza rovesciata la conclusione che batte Francabandiera, mentre il raddoppio, dopo aver subito l’intraprendenza degli uomini di Castagnari, arriva quasi sul fischio finale grazie al tiro di Citro, abile a ribattere in rete la sfera respinta dalla traversa dopo la conclusione dei giocatori ospiti su calcio da fermo. La nota dolente arriva mezz’ora, da segnalare c’è l’uscita di Pippi, si valuterà solo nei prossimi giorni l’entità dell’infortunio, che si ferma dopo essere andato vicinissimo a pareggiare i conti. Ci rimette da lì in avanti la profondità ma non il gioco, che sempre fluido tiene i neroazzurri costantemente nella metà campo avversaria. Ripresa con la girandola di cambi consueta da parte di Castagnari, Francabandiera dopo aver lasciato il posto a Haimana in avvio dovrà riprenderlo in corso d’opera per l’infortunio di quest’ultimo. Viene fuori la Lvpa Frascati, più pericolosa e col pallino di gioco in mano di reti ne segna tre. Pagliaroli, Costantini e Amici i marcatori. La Vecchia lima un po’ il parziale in avvio e quando si era sul tre a zero, lo fa grazie al rigore trasformato da Proietti abile a spiazzare l’estremo difensore ospite dagli undici metri. Settimana di preparazione in vista dell’esordio in Coppa Italia con il Ladispoli, da lunedì si inizia a far sul serio.

Amichevole

CIVITAVECCHIA CALCIO 1920 1 vs LVPA FRASCATI 5

Marcatori 10′ Montella, 43′ Citro, 48′ Pagliaroli, 60′ Costantini, 65′ Amici; 50′ Proietti (rig)

CIVITAVECCHIA CALCIO 1920 FRANCABANDIERA FATARELLA FUNARI LUCIANI SERPIERI SCARDOLA DEIANA PROIETTI PIPPI RUGGIERO LIBERATI Panchina HAIMANA MASTROPIETRO GAGLIARDI FRANCESCHI PANICO IMPERIALE LA ROSA CASTALDO FABBRI Allenatore M. Castagnari

LVPA FRASCATI IALI FERRARO COSTANTINI CITRO PAGLIAROLI SEBASTIANI MUZZI HRUSTIC MOLINARI MONTELLA SCHIENA Panchina SANTI VILLA D’ACUNZO PANELLA DE VITA PALLOCCA AMICI NEGRO PAOLELLI TRANQUILLI TEMPESTILLI MONNI POMPILI NOLIMAN Allenatore F. Pace