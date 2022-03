Calcio, Civitavecchia in Sardegna per continuare il sogno

Si parte dai gol di Cerroni e Gueli. Civitavecchia e Ossese domani, ore 14.30, al Walter Frau di Ossi si giocano una pagina importantissima della loro stagione nel ritorno degli ottavi di finale della fase Nazionale della Coppa Italia di Eccellenza. La Vecchia è pronta per la sfida, lo è dal fischio finale di una settimana fa. L’appuntamento a domani lo aveva dato Gagliardi da S. Benedetto del Tronto dopo una gara sostanzialmente equilibrata al Tamagnini, mentre Maresca da Napoli, subentrato nel frattempo ad un Vittoria prima designato e poi sostituito, concluderà questo turno che permetterà di sfidare ai quarti una tra Isernia e l’Aquila. La rifinitura di stamani ha dato praticamente il via alla due giorni che attende i neroazzurri. Pranzo tutti insieme poi volo da Fiumicino per Alghero nel pomeriggio, con lo spostamento all’arrivo nell’albergo che ospiterà la Vecchia fino alle prime ore di domani mattina. Ventidue i giocatori portati in terra sarda con la speranza di scrivere ancora una pagina memorabile per i posteri. Tutti abili e arruolati con gli undici da mandare in campo che saranno decisi solo nella mattinata di domani. Da rivivere, ripercorrere, nella mente del duo Castagnari/Di Luca c’è la gara d’andata, dove l’Ossese si era presentata ad armi pari e a testa alta, strappando un punto preziosissimo nell’economia del confronto. Se al Tamagnini, oltre ai giocatori, i protagonisti furono i tifosi presenti sugli spalti, a campo invertito crediamo che sarà la stessa cosa. Una città intera sospinse il vento neroazzurro e ad Ossi, visto il centinaio di sostenitori bianconeri spostatosi mercoledì scorso, sarà la volta dei tifosi sardi. Prevista una lunga e cospicua traversata Neroazzurra, per una festa del tifo che si ripeterà. L’appuntamento per tifosi e sostenitori rimasti a Civitavecchia è per domani alle 14,20 quando, grazie alla dirigenza dell’Ossese, in diretta streaming sulla pagina facebook del Civitavecchia Calcio 1920 sarà condiviso dal Walter Frau di Ossi l’intero match. Meno di 24h poi sarà il campo a parlare.