Calcio, Civitavecchia fermato sul pari dal Canale Monterano

La Vecchia interrompe il filotto di vittorie nella quarta uscita precampionato. A ventiquattro ore dalla gara di ieri, finita con la vittoria sul Ronciglione, è il Canale a fermare sul pari il Civitavecchia. Un buon primo tempo che Cerroni capitalizza al minuto 14, poi l’imperversare sulle fasce, Gravina da una parte e Feuli con Franceschi dall’altra avevano creato ottime chance, non crea altri grattacapi alla retroguardia del Canale. Si va a riposo sull’uno a zero, buon Civitavecchia per larga parte della frazione. Nella ripresa Moronti riporta subito sul pari i suoi, l’equilibrio ristagna con i tanti i cambi, e i giovani in campo sul fronte neroazzurro, a farla da padrone. Finisce uno a uno nella dieci giorni intensa di amichevoli, tre vittorie e un pari il bottino.