Calcio, Civitavecchia e Ladispoli: vincere è l’unica cosa che conta

Arriva un turno sulla carta favorevole per Civitavecchia e Ladispoli a caccia di 3 punti vitali per la classifica. I nerazzurri di Manelli domani alle 11 saranno di scena a Tor Bella Monaca contro l’Audace dell’ex Staffa. Obiettivo vittoria a tutti i costi per una squadra che ha 5 punti in classifica e affronterà la compagine che di punti ne ha 4. Occasione buona per tornare alla vittoria che manca dalla seconda giornata ma al tempo stesso bisognerà fare attenzione a non sprecare l’ennesima chance di questo inizio di campionato. Stesso obiettivo per il Ladispoli che sempre alle 11, all’Angelo Sale, riceve la visita della Pescatori Ostia. La sfida di domani è tra due squadre ancora ferme a zero punti e per i rossoblù di Puccica sarà quindi l’occasione per cercare tre punti salvezza davvero troppo importanti.