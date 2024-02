Calcio, Civitavecchia e Ladispoli: vietato sbagliare

Settima giornata di ritorno di Eccellenza che sarà molto importante per le compagini locali, impegnate domani. Alle 15 al Tamagnini il Civitavecchia riceve il Rieti nell’ultima occasione utile per rientrare in gioco per i primi due posti della classifica. Tra le due formazioni sono 8 i punti di distanza con i nerazzurri che devono vincere per accorciare. Novità di formazione per mister Scudieri che potrà schierare anche il portiere Romagnoli appena arrivato. Serve una vittoria anche al Ladispoli impegnato alle 11 sul campo del Valmontone. Non semplice la gara che attende gli uomini di Puccica che sono quartultimi con 17 punti e sfidano una squadra ferma a metà classifica con 36 punti.